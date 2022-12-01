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2 марта, 14:30
Новости

В феврале ГТРК Калмыкия улучшила свои позиции в топ-20 по вовлеченности аудитории в социальной сети ВКонтакте

В феврале ГТРК Калмыкия улучшила свои позиции в топ-20 по вовлеченности аудитории в социальной сети ВКонтакте

Наш аккаунт Вести – Калмыкия теперь на 2 месте. В январе мы замыкали тройку лидеров. Рейтинг среди региональных телеканалов из городов России с численностью 100-250 тысяч человек опубликовал специализированный телеграмканал "New Media" по результатам данных JagaJam. Это компания, которая создает сервисы для работы с данными из социальных сетей.

В рейтинге она исследовала аккаунты более 90 региональных телеканалов из малых городов страны. Уровень вовлеченности аудитории - это один из важнейших показателей для тех, кто ведет социальные сети. Его коэффициент, демонстрирует сколько пользователей взаимодействуют с контентом – ставят лайки, комментируют, репостят или сохраняют публикации. ГТРК "Калмыкия" представлена во всех социальных сетях, нас можно читать и смотреть на официальном сайте и слушать на радио России и Маяке.

Добавим также, что по данным независимого телеизмерителя "Медиахилс", "Вести-Калмыкия" являются флагманом вещания в регионе. Спасибо, всем, кто остается с нами.

Ещё больше новостей вы найдёте на нашем сайте и телеграм-канале https://t.me/vestikalmykia.

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