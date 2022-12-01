Сегодня к изготовлению броши из георгиевских лент приступили серебряные волонтеры республиканского комплексного центра социального обслуживания населения

Они в числе первых в Калмыкии подключились к всероссийской акции, которая приурочена к приближающемуся празднику 9 Мая. Сделанное своими руками украшение станет отличным подарком для ветеранов. Оно выглядит не только красиво, но и патриотично, признаются волонтеры.



Для вручения символа воинской славы России и победы народа в центр соцобслуживания пригласят тех, кто приближал весну 45 года.