2 марта, 14:59
Сегодня к изготовлению броши из георгиевских лент приступили серебряные волонтеры республиканского комплексного центра социального обслуживания населения
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Они в числе первых в Калмыкии подключились к всероссийской акции, которая приурочена к приближающемуся празднику 9 Мая. Сделанное своими руками украшение станет отличным подарком для ветеранов. Оно выглядит не только красиво, но и патриотично, признаются волонтеры.
Они в числе первых в Калмыкии подключились к всероссийской акции, которая приурочена к приближающемуся празднику 9 Мая. Сделанное своими руками украшение станет отличным подарком для ветеранов. Оно выглядит не только красиво, но и патриотично, признаются волонтеры.
Для вручения символа воинской славы России и победы народа в центр соцобслуживания пригласят тех, кто приближал весну 45 года.