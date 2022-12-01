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2 марта, 13:09
Новости

Сегодня утром в одной из квартир 7 дома по улице Чкалова загорелась газовая колонка

Сегодня утром в одной из квартир 7 дома по улице Чкалова загорелась газовая колонка

От нее огонь перекинулся на потолочное покрытие. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, сообщает пресс – служба регионального МЧС. К месту пожара выезжали спасатели элистинского пожарного гарнизона. Пострадавших нет.

Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: 08.mchs.gov.ru

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