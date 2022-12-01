2 марта, 13:09
Сегодня утром в одной из квартир 7 дома по улице Чкалова загорелась газовая колонка
Смотрите наши видео на YouTube!
От нее огонь перекинулся на потолочное покрытие. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, сообщает пресс – служба регионального МЧС. К месту пожара выезжали спасатели элистинского пожарного гарнизона. Пострадавших нет.
От нее огонь перекинулся на потолочное покрытие. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, сообщает пресс – служба регионального МЧС. К месту пожара выезжали спасатели элистинского пожарного гарнизона. Пострадавших нет.
Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются.
Фото: 08.mchs.gov.ru