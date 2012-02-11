В этом году в стране заработает Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Сейчас ведется работа по формированию программы, сообщили сегодня в профильном ведомстве. А мероприятия, которые будут реализованы в ее рамках, позволят Калмыкии стать еще привлекательней для тех, кто желает познакомиться с национальными традициями, культурой и бытом калмыцкого народа. К тому же, инициировано создание в республике отдельного ведомства, которое займется развитием туризма.

Как сделать Калмыкию привлекательной для путешественников? Это тема постоянного диалога власти и бизнеса. Уже создан совет по туризму при Главе региона. Появится и отдельное ведомство. Главное, чтобы предприниматели проявили активность и внесли вклад в реальное воплощение инициатив в этой сфере, считает Эренцен Утнасунов. Его турфирма отреставрирует памятник Велимиру Хлебникову. На карте путешественников появится маршрут в сторону Малодербетовского района, где родился поэт. Это один из трех проектов Утнасунова, которые будут реализованы на средства гранта Ростуризма, выигранные в прошлом году. Речь идет о сумме - в 8 миллионов рублей.

Реализация сразу пяти проектов калмыцких предпринимателей, которые стали лучшими по итогам конкурса Ростуризма, позволит вывести отрасль на качественно новый уровень. Индустрия получит поддержку и в этом году. Программу планируют сделать ежегодной. Что будет способствовать продвижению регионального турпродукта на общероссийский рынок. Популярна сейчас охота, рыбалка, экстремальный отдых. У нас есть, что показать, говорит директор туристско-информационного центра Марина Манджиева.

Между тем, число туристов, открывающих для себя Калмыкию, растет. В 2019 году ее посетили более 80 тысяч гостей из разных регионов. Но потом из-за пандемии их количество сократилось. Однако, ощутить мощь бескрайней степи и созерцать незабываемое зрелище - цветение диких тюльпанов, по-прежнему, спешат путешественники со всей России. В феврале ожидается группа из Санкт-Петербурга, в апреле из Москвы и Ростова-на-Дону, сообщили в турфирме.

А реализация Нацпроекта в этом году позволит степному региону стать еще привлекательнее для желающих познакомиться с национальными традициями, культурой и бытом калмыков. Разрабатываются новые программы и проекты по созданию приоритетных туристских кластеров.

Благоприятствует развитию сферы и выгодное географическое расположение. Через территорию республики пролегают кратчайшие автомобильные и воздушные пути, соединяющие Кавказ с Нижним Поволжьем и центральной частью России.