В долине Маныча зафиксирован прилет первой группы кудрявых пеликанов

По словам директора заповедника «Черные Земли» Батаара Убушаева, в этом году пернатые прилетели гораздо раньше. Обычно эти крупные птицы, входящие в Красную книгу России, начинают осваивать места гнездовий к концу февраля.

Относительно теплые зимы последних лет позволяют некоторым пеликанам не улетать в дальние страны, а пережидать холода в окрестностях озера Маныч-Гудило.