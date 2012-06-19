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3 февраля, 19:24
НовостиЭкология

В долине Маныча зафиксирован прилет первой группы кудрявых пеликанов

В долине Маныча зафиксирован прилет первой группы кудрявых пеликанов

По словам директора заповедника «Черные Земли» Батаара Убушаева, в этом году пернатые прилетели гораздо раньше. Обычно эти крупные птицы, входящие в Красную книгу России, начинают осваивать места гнездовий к концу февраля.

Относительно теплые зимы последних лет позволяют некоторым пеликанам не улетать в дальние страны, а пережидать холода в окрестностях озера Маныч-Гудило.

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