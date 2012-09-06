Александр Бастрыкин дал поручения относительно уголовного дела о Левокумском водопроводе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Сердюкову подробно доложить обо всех установленных в ходе расследования уголовного дела о строительстве Ики-Бурульского группового водопровода обстоятельствах. Напомним, в ходе рабочего визита в Калмыкию Председателя Правительства России Михаила Мишустина одной из главных тем обсуждения стало водоснабжение региона. Федеральное Правительство готово поддержать республику в возведении объектов водоснабжения, но для этого необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа, хотя деньги выделялись. Тему продолжит наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

72 миллиона рублей будет выделено Калмыкии из Резервного фонда Правительства России для технического обследования и допроектирования Ики-бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных источников. Это первый объект, который посетил глава российского Правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки. Его протяжённость 195 км. Объект относится к долгострою.

Напомним, строительство было завершено в 2015 году, однако, спустя 4 года межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не готов. Возбуждено уголовное дело по факту хищения федеральных средств в объеме 295,5 миллиона рублей. Всего на возведение Ики-Бурульского группового водопровода было выделено из федеральной казны 5 миллиардов рублей, но он так и не был введен в строй.

В конце прошлого года Глава Калмыкии обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить средства на проведение экспертизы и проектирование объекта. В результате - Федеральное Правительство направляет 72 миллиона.

Дефицит водных ресурсов наблюдается на всей территории республики. По словам специалистов, среднее водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в Калмыкии - 70 литров в сутки на одного жителя, что в 4 раза ниже среднего показателя по стране.