В этом году в регионе капитально отремонтируют 6 школ

Три в Элисте и аналогичное количество в районах республики. В списке и Троицкая. Здесь к строительным работам приступили в апреле. На трех этажах поменяли окна. Близится к завершению возведение кровли. Школа была построена почти 60 лет назад. За это время ни разу не проводился капитальный ремонт здания.

Вопрос его своевременного завершения находится на контроле Главы Целинного района Эрдни Опиева, который провел совещание с подрядчиками. Обсудил актуальные вопросы, которые возникают в ходе проводимых работ.

Наконец-то, за счет средств госказны преобразятся учебные классы, спортзал, пищеблок, которые давно требовали обновления.

Более подробно об этом расскажем в наших следующих выпусках.