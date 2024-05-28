Фото: ГТРК "Ставрополье"

Рифат Сабитов принял участие в заседании Комиссии Генерального совета Партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи на тему: «Поддержка семьи как важнейшая задача государственной политики России».

«Единая Россия» представила единый стандарт мер поддержки многодетных семей. Комиссия Генсовета партии по защите материнства и детства под руководством Анны Кузнецовой предлагает тиражировать его во всех регионах.

В России каждая десятая семья — многодетная, каждый четвёртый ребёнок воспитывается в многодетной семье. И главная задача Указа Президента о поддержке многодетных семей — обеспечить единообразие применения льгот, выровнять их, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. Об этом на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства и детства заявила её глава, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Нами разработан комплекс мер, который призван помочь регионам в развитии семейной и демографической политики, в реализации потенциала, который заложен в Указе «О поддержке многодетных семей». В наш стандарт вошли 18 пунктов. Это наиболее эффективные практики поддержки многодетности, которые мы предлагаем к тиражированию во всех регионах», — сообщила она.

В заседании принял участие заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Комментируя состоявшееся обсуждение, Рифат Сабитов отметил все возрастающую роль медиа-ресурсов в распространении сведений о новых формах государственной поддержки семей с детьми:

«Мы должны обеспечить целевую аудиторию своевременной, актуальной и полной информацией о том, как и чем государство готово помочь семьям, куда можно и нужно обращаться. Ну и, конечно, следить за эффективностью реализации принятых решений, открыто говорить о возникающих проблемах и трудностях, с тем чтобы вся система мер государственной поддержки во всех регионах работала как слаженный единый механизм».

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство будет работать над настройкой имеющихся мер поддержки. По её словам, в первую очередь, необходимо завершить большую объемную работу совместно с регионами по принятию нормативных актов.

«Мне кажется, что было бы правильно считать стандартом тот пакет мер, который установлен Президентом, но в расширении этого стандарта формировать рекомендации по лучшим практикам, лучшим подходам в субъектах Российской Федерации, отработанным, которые можно было бы рекомендовать регионам. И здесь рекомендации «Единой России» были бы очень полезны», — подчеркнула она.

Инициативы представили родители, представители НКО, эксперты.