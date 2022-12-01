Штаб общественной поддержки "Единой России" теперь и в Калмыкии

В открытии приняли участие заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, секретарь регионального отделения партии, глава Калмыкии Бату Хасиков, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, а также представители власти, общественных организаций, студенческих, молодежных движений. Как поясняет Александр Сидякин, одна из задач - это расширение базовой аудитории партии. С этой целью форматы общения дополнятся новыми. Главное, что каждое обращение жителя, который намерен изменить окружающее пространство и жизнь к лучшему, будет поддержано.



То есть, и эта площадка должна стать местом притяжения. Ведь, как отмечает Александр Сидякин, региональное отделение партии, которым руководит глава республики Бату Хасиков, активно участвует в решении многих социально – важных вопросов в регионе. Потому, сегодняшняя инициатива партийцев – предложить Хасикову возглавить список от Единой России на предстоящих в сентябре выборах в Народный Хурал, была единодушно поддержана присутствующими.



Между тем, уже известно, что со штабом готовы сотрудничать более 50 партнерских учреждений и организаций, среди которых министерства и ведомства региона, администрация Элисты и ряд волонтерских объединений. Он станет точкой притяжения для всех неравнодушных к судьбе региона, а их предложения найдут отражение в народной программе партии.



Напомним, ранее такие площадки для диалога общественности и власти распахнули двери в Удмуртии, Омской и Сахалинской областях.