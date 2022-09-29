В этом году в Калмыкии программа "Земский доктор/Земский фельдшер" выполнена на 100%

К работе в сельских больницах приступили 29 медработников. Все они получили единовременную выплату в размере полутора и одного млн-а рублей. По 750 тысяч рублей перечислено 8-ми фельдшерам.



Дополнительно, в связи с выполнением плана по заявке кабмина Калмыкии и распоряжением Правительства России, выделены средства на 4 врачей и столько же медработников среднего звена. Тем, кто трудится в сельской местности, республика финансирует ежемесячную выплату на оплату коммунальных услуг и компенсирует аренду жилья.