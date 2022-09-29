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20 декабря, 10:42
Новости

Неформальная занятость и ее последствия

Неформальная занятость и ее последствия

Прокуратура Яшалтинского района установила, что на одной из животноводческих стоянок сельскохозяйственного производственного кооператива старший скотник в отсутствие согласия руководителя кооператива по устной договоренности принял на работу местного жителя для осуществления работы по выпасу скота. Трудовые отношения с работником надлежащим образом не оформлялись.

Прокурором района в отношении старшего гуртоправа кооператива возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.5.27 КоАП РФ.

Теперь, помимо предъявления актов прокурорского реагирования, дело будет рассмотрено республиканской Государственной инспекцией труда.

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