Неформальная занятость и ее последствия

Прокуратура Яшалтинского района установила, что на одной из животноводческих стоянок сельскохозяйственного производственного кооператива старший скотник в отсутствие согласия руководителя кооператива по устной договоренности принял на работу местного жителя для осуществления работы по выпасу скота. Трудовые отношения с работником надлежащим образом не оформлялись.



Прокурором района в отношении старшего гуртоправа кооператива возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.5.27 КоАП РФ.



Теперь, помимо предъявления актов прокурорского реагирования, дело будет рассмотрено республиканской Государственной инспекцией труда.