Полтонны гуманитарной помощи участникам СВО собрали преподаватели и студенты КалмГУ

Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. В неё вошли средства личной гигиены, лекарства, продукты питания. Это не первый их сбор посылок. Ранее они в числе первых подключились ко Всероссийской акции помощи. "Это наше общее желание, всех студентов и преподавателей, выразить благодарность героям страны, тем, кто защищает и отстаивает интересы Отечества", – отметили в КалмГУ.