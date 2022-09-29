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20 декабря, 09:59
Новости

Полтонны гуманитарной помощи участникам СВО собрали преподаватели и студенты КалмГУ

Полтонны гуманитарной помощи участникам СВО собрали преподаватели и студенты КалмГУ
Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. В неё вошли средства личной гигиены, лекарства, продукты питания. Это не первый их сбор посылок. Ранее они в числе первых подключились ко Всероссийской акции помощи. "Это наше общее желание, всех студентов и преподавателей, выразить благодарность героям страны, тем, кто защищает и отстаивает интересы Отечества", – отметили в КалмГУ.
 
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