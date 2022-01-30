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24 февраля, 16:23
НовостиСтроительство

В этом году в Калмыкии планируется переселить из аварийных домов 71 человека

В этом году в Калмыкии планируется переселить из аварийных домов 71 человека

Они проживают в Лагани, Цаган-Амане и Яшалте. Первыми новоселье в этом году отметят яшалтинцы. Сейчас в селе ведется строительство многоквартирного дома №1 по улице Трудовой, в него переедут 9 семей. Расселению подлежит многоквартирный дом №62 по улице Пэрна. На сегодняшний день на объекте ведутся штукатурные работы, завершено устройство кровли, проведены инженерные системы электроснабжения и отопления.

Калмыкия вошла в число регионов, которые планируют опережающими темпами выполнить мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Регионом было подписано с Фондом ЖКХ дополнительное соглашение, в соответствии с которым Калмыкия взяла на себя обязательство о ее завершении до 1 января 2023 года.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ускоренными темпами завершить программу в этом году», - подчеркнула врио министра ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова.

Напомним, с 2019 по 2021 годы в республике было расселено почти 4 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Новыми квартирами обеспечены 212 человек. В этом году предусмотрено расселить чуть более двух тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья.

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