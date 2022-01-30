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24 февраля, 16:42
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Налоговые органы Калмыкии приостанавливают прием налогоплательщиков

Налоговые органы Калмыкии приостанавливают прием налогоплательщиков

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, с 24 февраля временно приостанавливает прием граждан в операционных залах территориальных налоговых органов региона. Исключение составляют  услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Удостоверяющем центре ФНС России в Республике Калмыкия, по адресу: Элиста, ул .Губаревича, д. 4А.

Прием всей корреспонденции (в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности) на бумажном носителе будет вестись только через специальный бокс. На документах (конвертах, в случае представления документов большого объема) рекомендуется указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов. Однако, следующие документы не подлежат представлению через боксы: заявления о государственной регистрации ЮЛ и ФЛ и заявление ФЛ о постановке на учет в налоговом органе.

Документы могут быть направлены по почте заказным письмом или представлены через Многофункциональный центр по адресам: г. Элиста, ул Хрущева, дом 11; 1 микрорайон дом 33

Более подробная информация размещена на официальном сайте ведомства

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