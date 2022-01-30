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24 февраля, 15:52
НовостиСтроительствоГород

В посёлке Аршан продолжается строительство объектов водоснабжения

В посёлке Аршан продолжается строительство объектов водоснабжения

Ход работ проверили вице-премьер Правительства республики Наран Кюкеев, заместитель министра ЖКХ и энергетики Эрдни Натыров, первый заместитель Главы Администрации Элисты Константин Шурунгов. Напомним, подводящий водовод к посёлку от резервуара чистой воды в Южном районе Элисты протяжённостью чуть более двух километров был построен в 2018 году в рамках государственной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры ЖКХ Калмыкии на 2013 - 2020 годы».

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Через год первым этапом завершилось строительство разводящих водопроводных сетей протяжённостью чуть более шести километров. 2 этап предусматривает строительство разводящих водопроводных сетей протяжённостью почти 11,5  км по остальным улицам поселка Аршан. В прошлом году проложили трубопровод протяженностью 6 километров. В настоящее время готово еще 5 км, смонтированы 27 колодцев. Завершить строительство планируется в конце июля.

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