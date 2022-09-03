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5 октября, 16:04
НовостиПолитика

Госдумой принят закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции

Госдумой принят закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции

Он дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации или участия в спецоперации взяли ипотеку, потребительский кредит или микрозайм. Такое же право появится у других участников СВО, в том числе служащих в Вооруженных силах по контракту, в войсках Национальной гвардии.

Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Их можно оформить до конца 2023 года.

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