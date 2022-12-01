17 января, 15:54
 0 °C
73,83
68,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 января, 10:59
Новости

Алдар Бамбышев – серебряный призер всероссийского турнира по самбо

Алдар Бамбышев – серебряный призер всероссийского турнира по самбо

Традиционное соревнование состоялось в Карачаево-Черкесии в пятый раз. Состязание посвящено памяти депутата народного собрания республики, чемпиона мира по самбо Мухамеда Кунижева.

Отметим, что участие в турнире приняло более 150 спортсменов из разных регионов страны.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия