17 января, 10:59
Алдар Бамбышев – серебряный призер всероссийского турнира по самбо
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Традиционное соревнование состоялось в Карачаево-Черкесии в пятый раз. Состязание посвящено памяти депутата народного собрания республики, чемпиона мира по самбо Мухамеда Кунижева.
Традиционное соревнование состоялось в Карачаево-Черкесии в пятый раз. Состязание посвящено памяти депутата народного собрания республики, чемпиона мира по самбо Мухамеда Кунижева.
Отметим, что участие в турнире приняло более 150 спортсменов из разных регионов страны.