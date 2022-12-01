Алдар Бамбышев – серебряный призер всероссийского турнира по самбо

Традиционное соревнование состоялось в Карачаево-Черкесии в пятый раз. Состязание посвящено памяти депутата народного собрания республики, чемпиона мира по самбо Мухамеда Кунижева.



Отметим, что участие в турнире приняло более 150 спортсменов из разных регионов страны.