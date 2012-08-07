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10 февраля, 11:30
НовостиСтроительство

В этом году в Калмыкии объем дорожных работ увеличится почти вдвое

В этом году в Калмыкии объем дорожных работ увеличится почти вдвое

Планируется отремонтировать 126 километров трасс, включая региональные и местные в рамках целевого национального проекта. Это на 58% больше, чем в прошлом году. В план, например, включены 14 участков дорого республиканского значения. В столице приведут в порядок Южный подъезд от трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь», а также 11 улиц. Кроме того, построят дороги по улицам Манцын Кец и Шапшуковой. Всего на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» планируется направить более 1 миллиарда семисот миллионов рублей, из которых 189 миллионов – из федерального бюджета, 350 миллионов – из регионального. Остальное – это доходы от уплаты акцизов на топливо и дополнительно направляемые в республиканскую казну средства в целях реализации нацпроекта.

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