10 февраля, 10:30
Сегодня стартует итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов
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Около трех тысяч школьников Калмыкии должны получи по его итогам допуск к государственной итоговой аттестации. Им предстоит выполнить четыре задания: чтение вслух небольшого текста, его пересказ, монолог и диалог с собеседником. Напомню, ГИА в этом году предусматривает два периода: основной начнется 24 мая и завершиться 2 июля. Дополнительный запланирован на сентябрь.
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