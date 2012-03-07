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10 февраля, 10:30
НовостиОбразование

Сегодня стартует итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов

Сегодня стартует итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов

Около трех тысяч школьников Калмыкии должны получи по его итогам допуск к государственной итоговой аттестации. Им предстоит выполнить четыре задания: чтение вслух небольшого текста, его пересказ, монолог и диалог с собеседником. Напомню, ГИА в этом году предусматривает два периода: основной начнется 24 мая и завершиться 2 июля. Дополнительный запланирован на сентябрь.

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