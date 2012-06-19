Почти 115 миллионов рублей перечислит в Калмыкию Фонд содействия реформированию ЖКХ

Заявка региона одобрена. Таким образом, с помощью федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» удастся ускорить реализацию программы переселения. Переехать из аварийных домов в новые смогут 127 жителей Элисты, Лагани, поселка Цаган Аман, села Яшалта. Кстати, земельные участки уже определены, подготовлена документация. Новоселье люди смогут справить ориентировочно к концу будущего года.