В этом году в калмыцком медицинском колледже имени впервые объявлен набор на специальность «Лабораторная диагностика»

Как отметила директор колледжа Кермен Манджиева “Этот вопрос всегда стоял перед республикой. Фельдшеров-лаборантов сегодня огромный дефицит. Специалисты, которые выпустятся через три года будут распределены по направлению минздрава республики”.

Между тем, как нам стало известно популярностью у абитуриентов пользуются специальности “Сестринское и Лечебное дело" подано уже более пятисот заявлений.

Фото: Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой