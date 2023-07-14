Сейчас самый разгар отпусков

Но даже в этот период, никто не застрахован от болезней. Что делать, если недуг застал врасплох, когда вы отдыхаете не в родном регионе? Как нам сообщили в пресс-службе ресбольницы, полис ОМС действует на всей территории России, по нему можно получить бесплатную медпомощь в любом регионе и в любой медорганизации, работающей в системе ОМС.

Для этого нужно предоставить полис и паспорт. Но если человеку нужна экстренная помощь, ее окажут даже, если нет с собой документов.