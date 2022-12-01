15 февраля, 08:52
В этом году в Городовиковске построят новый городской парк – сквер "Надежды"
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Его возведут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". По проекту запланировано устройство площадок и зон отдыха, дорожно-тропиночной сети, связывающей с благоустроенными зонами парка.
Его возведут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". По проекту запланировано устройство площадок и зон отдыха, дорожно-тропиночной сети, связывающей с благоустроенными зонами парка.
Установка современных светодиодных малых архитектурных форм, качелей, лавочек, урн, а также комплексное озеленение и освещение территории.
Фото: РМО Городовиковского района