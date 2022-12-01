Цаган Сар в Калмыкии отметят 21 февраля

День объявлен выходным. Соответствующий указ подписал Глава Калмыкии Бату Хасиков. Один из главных национальных праздников всех калмыков посвящен окончанию зимовки скота и началу весны. Он является символом обновления человека и природы. В этот день принято готовить ароматный калмыцкий чай и борцоги, накрывать праздничный стол и приглашать гостей.



Цаган Сар отмечают через два месяца после праздника Зул, в первый день первого лунного месяца по буддийскому календарю.