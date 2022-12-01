Сегодня в Элисте почтут память погибших воинов в Афганистане

Участники митинга возложат цветы и венки в селе Троицкое на мемориальном комплексе у памятной плиты "Время выбрало нас..."



В этом году исполняется ровно 34 года со дня, когда для советских войск закончилась война в Афганистане и последняя колонна наших солдат покинула эту территорию.