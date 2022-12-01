15 февраля, 08:29
Сегодня в Элисте почтут память погибших воинов в Афганистане
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Участники митинга возложат цветы и венки в селе Троицкое на мемориальном комплексе у памятной плиты "Время выбрало нас..."
Участники митинга возложат цветы и венки в селе Троицкое на мемориальном комплексе у памятной плиты "Время выбрало нас..."
В этом году исполняется ровно 34 года со дня, когда для советских войск закончилась война в Афганистане и последняя колонна наших солдат покинула эту территорию.