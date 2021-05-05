В этом году страна отмечает 80-летие Сталинградской битвы

Для нас он знаменателен ещё и 80-летием со дня освобождения Элисты. Калмыцкие поисковики в эти дни заняты подготовкой большой музейной экспедиции, посвящённой подвигу 28 Армии.



Сформированная в дни сталинградского противостояния, она покрыла себя неувядаемой славой на Хулхутинском рубеже летом - осенью 1942 – зимой 1943 годов. Долгих 4 месяца длились оборонные бои на этой территории. 18 тысяч советских солдат погибли на территории Калмыкии от Хулхуты до Приютного. Большой пласт работ будет проводиться и в Малодербетовском и Сарпинском районах, которые относились к южному фасу Сталинградского фронта - Плодовитое, Тундутово, Шарнуты - с выходом на Котельниково. Там 4 танковая армия Вермахта рвалась к Сталинграду, чтобы деблокировать зажатые в котёл войска Паулюса. Экспонатами станут находки поисковиков в ходе полевых сезонов. А проводится всё это в рамках проекта при поддержке фонда Президентских грантов и Росмолодёжи.