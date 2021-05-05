Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал XXV международный экономический форум

В нем принимает участие и делегация Калмыкии во главе с руководителем региона. Уже состоялась встреча с генеральным директором компании «Газпром недра» Всеволодом Черепановым.



Как рассказал в своём телеграм-канале Бату Хасиков: «обсудили варианты по развитию в Калмыкии нефтегазовой отрасли, продолжаются масштабные геологоразведочные работы. Важно, что за нашей республикой закрепился статус нефтегазового региона. И мы станем частью комплексного решения по архитектуре новой энергетики».



Он также подчеркнул: «форум - это символ того, что санкции просто не могли победить Россию. Они помогают нашей стране укрепить экономический суверенитет и формировать более справедливые и взаимовыгодные международные связи. С помощью форума мы должны раскрыть возможности и нашей республики» В рамках форума планируется подписать ряд межрегиональных соглашений, большое внимание будет уделено международным проектам, которые можно реализовать в Калмыкии.