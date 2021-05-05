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15 июня, 12:56
Новости

Государственному заповеднику «Чёрные земли» исполнилось 32 года со дня образования

Государственному заповеднику «Чёрные земли» исполнилось 32 года со дня образования

Основная цель его создания – сохранение места обитания сайгака. В последние годы его популяция постепенно выходит из депрессивного состояния, отмечается положительная динамика численности, и на сегодня, по экспертной оценке специалистов, в ней насчитывается свыше 15 тысяч животных. Для сравнения, в 2015 году степных антилоп было 3,5 тысячи. Кроме степных экосистем заповедная зона сохраняет острова озера Маныч-Гудило, где расположены места гнездования многих видов околоводных и водоплавающих птиц, в том числе, внесенных в Красную книгу России.

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