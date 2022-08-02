«Авария на научной станции»

Детский технопарк «Кванториум» проведет квест-игру в преддверии нового учебного года. Ребят от десяти лет ждет увлекательная программа с интересными заданиями. Педагоги познакомят учащихся с инженерно-технической и изобретательской деятельностью.



Участие бесплатное, мероприятие пройдет 30 августа. Зарегистрироваться можно на сайте «Навигатор дополнительного образования республики».