В этом году размер максимального пособия по безработице составил почти 13 тысяч рублей

Его назначают тем, кто постоянно трудился, но потерял трудовой доход. Социальная выплата призвана заместить заработок на период поиска работы. Об этом в ходе брифинга сообщила министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева. Условия предоставления остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка. В следующие три месяца безработицы - по 5 тысяч. При этом подать документы теперь можно с помощью единой цифровой платформы, дистанционно и в личном кабинете.

Кроме того, в ближайшие три года будут реализованы мероприятия по борьбе с неформальной занятостью. По данным Росстата, в прошлом году 38 тысяч человек, а это 31% работающих в регионе трудились в теневом секторе экономики.