Сегодня девятиклассники проходят испытание в формате итогового собеседования

Оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование включает в себя четыре задания: чтение вслух небольшого текста, его пересказ, монолог и диалог с собеседником.

Продолжительность тестирования составляет 15-16 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья время увеличено на 30 минут.

Для обучающихся, которые сегодня не смогут принять участие в итоговом собеседовании по уважительным причинам, а также для тех, кто получил «незачет», предусмотрены резервные сроки проведения итогового собеседования — 9 марта и 16 мая.