9 февраля, 11:17
Сегодня девятиклассники проходят испытание в формате итогового собеседования
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Оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование включает в себя четыре задания: чтение вслух небольшого текста, его пересказ, монолог и диалог с собеседником.
Продолжительность тестирования составляет 15-16 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья время увеличено на 30 минут.
Для обучающихся, которые сегодня не смогут принять участие в итоговом собеседовании по уважительным причинам, а также для тех, кто получил «незачет», предусмотрены резервные сроки проведения итогового собеседования — 9 марта и 16 мая.