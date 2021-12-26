Как получить компенсацию из-за перебоев в электроснабжении?

Сейчас в столичной администрации ведется прием граждан, чье имущество пострадало от отключений электричества. Помогают в этом специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства столичной мэрии.

Все обратившиеся, помимо консультации, получат памятку. В ней расписан алгоритм действий, а также образцы претензии в ресурсоснабжающую организацию и искового заявления о возмещении имущественного ущерба.

Консультации будут проходить с 14:00 до 18:00 до 27 января.