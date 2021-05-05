Элиста останется без живительной влаги на целых два дня

Отключение запланировано в рамках подготовки объектов водоснабжения и отведения к работе в весенне-летний период, - сообщают в пресс-службе столичной администрации. Так, с 8 утра сегодняшнего дня и до 20 часов 18 мая подача воды будет приостановлена. Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия проведут ремонт электрооборудования, канализационных очистных сооружений и насосных станций. Кроме того, поменяют узлы переключения на водоводах и водопроводных сетях.