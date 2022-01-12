В этом году отмечается 80-летие с начала строительства железной дороги «Астрахань-Кизляр»

Возведение военно-стратегического объекта сыграло важнейшую роль в исходе Сталинградской битвы, а значит и войны в целом. Более трехсот пятидесяти километров шпал было проложено в нечеловеческих условиях в невероятные сроки – за 9 месяцев. Своими воспоминаниями с моей коллегой Зоей Бармагнановой поделилась одна из участниц этой стройки Бадма Сангаджи-Горяева.

Уроженка села Чапчалган Приволжского улуса Калмыцкой автономной области Бадма Сангаджи-Горяева, заядлая рыбачка, в числе делегатов была поощрена поездкой на ВДНХ. Она одна из тех, кто в юном возрасте помогал фронту в тылу, не жалея здоровья. 13-летней девчонкой, она трудилась на стратегической стройке железной дороги Астрахань - Кизляр. Для ветерана труда – это был путь к Победе. Из-за вражеских бомбёжек фактически прекратились поставки нефти по Каспию и Волге. Решением стала народная стройка под кодовым названием НКПС №8. Трудились на объекте, в основном, дети, старики и женщины, вспоминает Бадма Сангаджи-Горяева. Сегодня большинству строителям, как и ей, уже далеко за 90. А вот ее брат во время возведения железной магистрали погиб под ударами вражеских бомб.

В тяжелейших условиях, вооружившись киркой и лопатой, в далеком 43-м, возводил железную дорогу и будущий супруг Бадмы Сангаджи-Горяевой - Убуш. В те годы ему едва исполнилось 14. Но тогда ни холод, ни голод, ни даже атаки вражеских самолетов не отвлекали строителей дороги.

В Калмыкии людей, совершивших трудовой подвиг на одной из крупнейших военных строек, сегодня осталось 94. Государством им предоставлены земельные участки, многие активные участники этого военно-трудового подвига отмечены госнаградами. Осенью минувшего года памятник героическим строителям железной дороги установлен в парке Победы в поселке Артезиан Черноземельского района. «Но этого недостаточно», - считает председатель совета движения Сергей Кукуев. Необходимо открывать новые монументы, сохранять историческую память и передавать ее подрастающему поколению.

В юбилейный год Национальный архив разместил на своем сайте онлайн-выставку «Дорога жизни», посвященную 80-летию начала строительства участка железной дороги «Астрахань – Кизляр». Благодаря самоотверженному подвигу почти 20 тысяч человек, возведение стратегически важной магистрали было завершено в кратчайшие сроки. По железнодорожной ветке, которая, в основном, проходила по территории Калмыкии, в Сталинград было доставлено более 16 тысяч цистерн горючего, что существенно сократило путь к Победе в решающем сражении.