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7 февраля, 18:37
НовостиСельское хозяйство

В Целинном районе механизаторы готовят технику к весенне-полевым работам

В Целинном районе механизаторы готовят технику к весенне-полевым работам

Подготовка к севу яровых культур проходит в штатном режиме. Для успешного проведения посевной кампании у аграриев имеются все возможности. Впереди - боронование почв и их подкормка, а также предпосевная культивация.

По мнению специалистов АПК, запасы продуктивной влаги удовлетворительные. Полевые работы планируется начать в апреле. Более 4-х тысяч гектаров будут размещены под яровой ячмень. Еще 2 тысячи гектаров  планируется под кормовые  культуры. 

На  сегодняшний день среди растениеводов востребованы субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

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