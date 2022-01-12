В Целинном районе механизаторы готовят технику к весенне-полевым работам

Подготовка к севу яровых культур проходит в штатном режиме. Для успешного проведения посевной кампании у аграриев имеются все возможности. Впереди - боронование почв и их подкормка, а также предпосевная культивация.

По мнению специалистов АПК, запасы продуктивной влаги удовлетворительные. Полевые работы планируется начать в апреле. Более 4-х тысяч гектаров будут размещены под яровой ячмень. Еще 2 тысячи гектаров планируется под кормовые культуры.

На сегодняшний день среди растениеводов востребованы субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.