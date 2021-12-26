Шанс показать себя. Для новой калмыцкой киноленты требуются актеры массовых сцен

Это новый фильм «Белой дороги» режиссера Эллы Манжеевой. Съемочная группа ищет женщин от 45 до 80 лет, детей и подростков от 6 до 15 лет и мужчин от 50 до 80 лет.

Съемки пройдут в Москве в начале февраля этого года. Актеры нужны на один съёмочный день. Он продлится 12 часов.

Ваши актуальные фото, где лицо должно быть крупным планом и видео визитку, продолжительностью не более 1 минуты вы можете присылать на почту съемочной группы Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . В теме письма, обязательно указать своё имя и возраст.