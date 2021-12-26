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22 января, 10:48
НовостиОбществоКультура

Шанс показать себя. Для новой калмыцкой киноленты требуются актеры массовых сцен

Шанс показать себя. Для новой калмыцкой киноленты требуются актеры массовых сцен

Это новый фильм «Белой дороги» режиссера Эллы Манжеевой. Съемочная группа ищет женщин от 45 до 80 лет, детей и подростков от 6 до 15 лет и мужчин от 50 до 80 лет.

Съемки пройдут в Москве в начале февраля этого года. Актеры нужны на один съёмочный день. Он продлится 12 часов.

Ваши актуальные фото, где лицо должно быть крупным планом и видео визитку, продолжительностью не более 1 минуты вы можете присылать на почту съемочной группы Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. В теме письма, обязательно указать своё имя и возраст.

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