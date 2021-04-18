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18 мая, 18:19
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В этом году начнется строительство Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне Молодежный

В этом году начнется строительство Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне Молодежный

Возведение объекта будет производиться в рамках Индивидуальной программы социального-экономического развития Калмыкии. Об этом сегодня говорили на 22 внеочередном заседании Элистинского городского собрания.

Также запланировано строительство  школы, рассчитанной на 750 мест и детского сада, который смогут посещать 250 малышей. Будут привлечены средства инвесторов.

Также депутаты обратили внимание на проблему использования двух языков в оформлении общественных пространств Калмыкии. Они единогласно поддержали эту инициативу. Теперь вывески учреждений, организаций должны быть переведены и на калмыцкий. Вносимые изменения, в частности, уточняют списки объектов, но, в общем, направлены на создание языковой среды,  следовательно – популяризацию и сохранение родной речи.

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