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18 мая, 17:38
НовостиСтроительство

«Современный облик сельских территорий»

«Современный облик сельских территорий»

 Обсуждение этого проекта стало главным на еженедельном заседании регионального штаба по строительству под председательством Бату Хасикова. Напомним, что это часть госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Было отмечено, что в поселке Комсомольский в ее рамках запланирована установка электросетей и прокладка водопровода по улице Артёмова, электрификация участков под индивидуальное строительство по улице Южная и капремонт районного Дома Культуры.

А в селе Троицкое проведут водоснабжение в районе Стройуправления, а также газоснабжение улиц Лермонтова, Толстого, Сангаджиева, переулка Джангара и Толстого.

«Госпрограмма очень важна для Калмыкии, нам необходимо усилить работу по увеличению количества объектов и охвату населенных пунктов» - отметил Глава региона.

На заседании Штаба также рассмотрели вопросы завершения строительства школ в селах Малые Дербеты и Троицкое, а также детских садов в населенных пунктах Эсто-Алтай и Кегульта, стадиона в Кетченерах и Театра юного зрителя в Элисте.

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