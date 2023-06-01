В этом году Министерство сельского хозяйства Республики реализует проект «Строительство разводящих сетей водопровода в п. Цаган Аман Юстинского района»

Работы ведутся рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На сегодняшний день строительство ведётся в соответствии с графиком. Уже произведена разбивка осей, завезены бетонные кольца для колодцев, ведутся земляные работы. Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, ввод в эксплуатацию разводящих сетей водопровода позволит повысить качество питьевой воды. Ею будут обеспечены 100% домовладений, это снизит число аварийности на объекте водоснабжения и обеспечит бесперебойность их работы.