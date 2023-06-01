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2 июня, 13:48
Новости

Несмотря на регулярные предупреждения жители Калмыкии продолжают попадаться на уловки мошенников

Несмотря на регулярные предупреждения жители Калмыкии продолжают попадаться на уловки мошенников

Так, в полицию Сарпинского района обратилась женщина, которая перевела им свыше 800 тысяч рублей. Действовали мошенники по уже отработанной схеме: представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили женщину оформить кредит и перевести деньги на указанный ими счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Калмыкии в очередной раз призывает жителей региона быть бдительнее, и в таких случаях звонить на номера официальных представителей банков или дежурной части.

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