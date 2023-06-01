2 июня, 11:42
Города Элиста и Городовиковск подали заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
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Отметим, ранее от Калмыкии победителями конкурса становились площадь имени Ленина в Городовиковске, и Лаганский парк «Мелодии Каспия». В этот раз столица Калмыкии представила на конкурс благоустройство ул. им. Басанга Городовикова с парковой зоной.
В основе проекта заложена идея отражения и сочетания культуры эпоса «Джангар» и буддизма. А Городовиковск представил общественную территорию «Башантинская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба минжкх и энергетики.