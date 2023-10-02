4 октября, 14:12
 20 °C
104,06
99,27
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 11:12
Новости

В этом году Калмыкии предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере более 130 млн. рублей

Средства буду направлены на оказание господдержки гражданам на основании соцконтракта. За 9 месяцев этого их заключили уже около 450. Также участники обсудили вопросы проведения диспансеризации. Профосмотрами планируется охватить свыше 95 тысяч взрослого населения. На сегодня ее прошли около 70%. Кроме того, обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи. Директор филиала центра развития военно – спортивной подготовки Чимид Джангаев отметил, что обучение прошли уже 300 школьников.

С января следующего года планируется осуществить набор из числа студентов среднего профессионального образования. Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия