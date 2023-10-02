В этом году Калмыкии предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере более 130 млн. рублей

Средства буду направлены на оказание господдержки гражданам на основании соцконтракта. За 9 месяцев этого их заключили уже около 450. Также участники обсудили вопросы проведения диспансеризации. Профосмотрами планируется охватить свыше 95 тысяч взрослого населения. На сегодня ее прошли около 70%. Кроме того, обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи. Директор филиала центра развития военно – спортивной подготовки Чимид Джангаев отметил, что обучение прошли уже 300 школьников.



С января следующего года планируется осуществить набор из числа студентов среднего профессионального образования. Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального правительства.