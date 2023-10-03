4 октября, 19:43
 17 °C
104,3
99,46
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 12:14
Новости

Сегодня в Калмыкии, как и во всем мире отмечается день защиты животных

Сегодня в Калмыкии, как и во всем мире отмечается день защиты животных

Фото П.Воротникова

Решение о праздновании было принято в 1931 году во Флоренции. Эта дата - напоминание об уроне, который может нанести хозяйственная деятельность человека животному миру планеты. Отметим, в Калмыкии на сегодня представлено около несколько сотен видов птиц и животных.

На территории региона обитает около 28 тысяч сайгаков, и численность популяции стремительно растет. И сегодня наша общая задача – сохранить биоразнообразие и хрупкий баланс природы.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия