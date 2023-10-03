Сегодня в Калмыкии, как и во всем мире отмечается день защиты животных

Фото П.Воротникова



Решение о праздновании было принято в 1931 году во Флоренции. Эта дата - напоминание об уроне, который может нанести хозяйственная деятельность человека животному миру планеты. Отметим, в Калмыкии на сегодня представлено около несколько сотен видов птиц и животных.



На территории региона обитает около 28 тысяч сайгаков, и численность популяции стремительно растет. И сегодня наша общая задача – сохранить биоразнообразие и хрупкий баланс природы.