Бывший глава одного из сельских муниципальных образований обвиняется в совершении должностных преступлений

По версии следствия, обвиняемый, являясь Главой (ахлачи) сельского муниципального образования, действуя на основании доверенности Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, в сентябре 2017 года, злоупотребляя своими должностными полномочиями, утратил полученное им движимое имущество общей стоимостью не менее 562 тысяч рублей.



После этого с целью сокрытия своих неправомерных действий в период с сентября по октябрь 2017 года, заведомо зная, что доверенное ему движимое имущество фактически утрачено, организовал изготовление официальных документов, в которые были включены ложные сведения о якобы наличии данного имущества, и подписал акты их приема-передачи, тем самым удостоверил его принятие, а в последующем поставил данное имущество на баланс муниципального образования.



В настоящее время расследование завершено, следователем проведен комплекс следственных действий, ряд судебных экспертиз, в результате чего собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: Следком Калмыкии