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28 октября, 10:50
Новости

В этом году государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова отмечает 30-летие

В этом году государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова отмечает 30-летие
Ко дню рождения основателя хора музыканты подготовили подарок для любителей искусства. Со сцены прозвучат обработки калмыцких народных песен в прочтении академического хора с применением этнических элементов, современные хоровые композиции.

Будут и сюрпризы – классика в джазовой интерпретации, и гости – ансамбль из Кисловодска под управлением Алины Мухамеджановой. Юбилейный концерт зрители могут посетить уже завтра.

Фото: tegrk.ru
 
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