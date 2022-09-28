Ко дню рождения основателя хора музыканты подготовили подарок для любителей искусства. Со сцены прозвучат обработки калмыцких народных песен в прочтении академического хора с применением этнических элементов, современные хоровые композиции.
Будут и сюрпризы – классика в джазовой интерпретации, и гости – ансамбль из Кисловодска под управлением Алины Мухамеджановой. Юбилейный концерт зрители могут посетить уже завтра.
Фото: tegrk.ru
28 октября, 10:50
В этом году государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова отмечает 30-летие
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