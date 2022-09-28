"Мы вместе"

Сегодня в Яшалтинском районе состоится турнир по волейболу. В его рамках пройдет благотворительная акция. А именно сбор средств для помощи семьям мобилизованных.



Их поддержка – одна из приоритетных задач руководства региона, озвученная Главой Калмыкии Бату Хасиковым. "Окажем всю необходимую помощь семье каждого мобилизованного. Любой запрос будем решать вместе", - подчеркнул руководитель региона. К акции могут присоединиться все желающие.