Символам степного края, украшавшим площадь Победы и территорию культурного комплекса "Пагода Семи Дней", потребовалась реставрация.



Как рассказали в столичной администрации, тесное общение с жителями региона и гостями столицы не могли не нанести семьям двугорбых и сайгаков значительного урона. Потому после отдыха и восстановления сил гордость республики сможет вновь радовать туристов и станет местом притяжения взрослых и детей.