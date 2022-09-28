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28 октября, 10:18
Новости

Зеленые верблюды в Элисте отправились на зимовку

Зеленые верблюды в Элисте отправились на зимовку

Символам степного края, украшавшим площадь Победы и территорию культурного комплекса "Пагода Семи Дней", потребовалась реставрация.

Как рассказали в столичной администрации, тесное общение с жителями региона и гостями столицы не могли не нанести семьям двугорбых и сайгаков значительного урона. Потому после отдыха и восстановления сил гордость республики сможет вновь радовать туристов и станет местом притяжения взрослых и детей.

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