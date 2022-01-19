В этом году Фестиваль тюльпанов пройдет в новом формате

Мероприятие будет пролонгировано, а значит посетить его можно со 2 апреля по 2 мая. Расширится и география, дополнительные площадки появятся в районах республики и в Элисте.

Об этом сегодня на брифинге, посвященном развитию туристического потенциала, рассказали представители профильных ведомств. Фестиваль тюльпанов не единственное событие, в котором предстоит принять участие калмыцким предпринимателям. Подробнее Татьяна Шолохова.