В этом году Фестиваль тюльпанов пройдет в новом формате
Мероприятие будет пролонгировано, а значит посетить его можно со 2 апреля по 2 мая. Расширится и география, дополнительные площадки появятся в районах республики и в Элисте.
Об этом сегодня на брифинге, посвященном развитию туристического потенциала, рассказали представители профильных ведомств. Фестиваль тюльпанов не единственное событие, в котором предстоит принять участие калмыцким предпринимателям. Подробнее Татьяна Шолохова.
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