Клубу исторической реконструкции «Тенгри» сегодня 5 лет назад

Они знают историю ойратов в деталях и умеют возвращаться в прошлое.

В первое время это был небольшой кружок по интересам. Сегодня работы калмыцких реконструкторов востребованы и в других регионах. Они принимают участие в военно-исторических фестивалях в разных уголках страны.

Умельцы возводят старинные юрты, изготавливают деревянные, металлические и кожаные изделия по старинным калмыцким канонам. Творческие работы увидела и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.