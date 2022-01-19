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11 февраля, 19:36
НовостиКультура

Клубу исторической реконструкции «Тенгри» сегодня 5 лет назад

Клубу исторической реконструкции «Тенгри» сегодня 5 лет назад

Они знают историю ойратов в деталях и умеют возвращаться в прошлое. 

В первое время это был небольшой кружок по интересам. Сегодня работы калмыцких реконструкторов востребованы и в других регионах. Они принимают участие в военно-исторических фестивалях в разных уголках страны.

Умельцы возводят старинные юрты, изготавливают деревянные, металлические и кожаные изделия по старинным калмыцким канонам. Творческие работы увидела и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

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