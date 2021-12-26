В этом году мы отмечаем 100-летие народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Он считал это звание одним из главных в своей жизни, хотя имел другие государственные награды, ордена и медали. Для него песня его жизни начиналась в 18 лет, когда он стал членом Союза писателей СССР, когда вышел первый поэтический сборник «Стихи юности».

Были в его жизни и горькие страницы, Кугультинов был трижды репрессирован. В своем творчестве поэт всегда придерживался принципа - брать у прошлого, обогащая настоящим.

Для того, чтобы сегодняшняя молодежь прикоснулась к этому роднику мудрости, познакомилась с его поэзией, ГТРК Калмыкия выступает инициатором телемарафона «Наш Кугультинов». Он стартует завтра.

Смотрите в нашем эфире передачи о нем на калмыцком и русском языках.

Также мы начинаем флешмоб, в котором может принять участие каждый желающий. Читайте ваши любимые произведения выдающегося поэта на видео и присылайте их нам в директ.

Делитесь эмоциями, и пусть вас услышит и увидит каждый!